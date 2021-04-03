إعلام: السعودية تزود مأرب بمنظومة "باتريوت"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "المشهد الخليجي" عن مصدر قوله بأن عددا من منظومة "الباتريوت" الدفاعيه التابعة للتحالف العربي وصلت مؤخرا إلى مدينة مأرب.

موضحا أنه تم تركيب المنظومة في مدينة مأرب، للتصدي للصواريخ التي تقصف بها ميليشيا الحوثي.

وتسبب الحوثيون بمقتل 255 مدنيا وإصابة 455 آخرين في مدينة مأرب منذ بداية الحرب بعد قصفهم للمدينة بأكثر من 115 صاروخا باليستيا و 140 صاروخ كاتيوشا، بحسب ما نقل موقع ababiil.

هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مساء اليوم السبت، إحباط هجوم وشيك لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) جنوب البحر الأحمر.

وذكر التحالف أنه "تم تدمير الزورق المفخخ عن بعد بالصليف".