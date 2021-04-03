حصيلة أولية... 6 قتلى في تفجير انتحاري بمقديشو

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن "انتحاريا فجر نفسه قرب مدنيين يتناولون الشاي في أحد المقاهي بحي شانغاني، ما تسبب بوقوع ضحايا".

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وأضافت أن قوات الأمن وصلت لموقع الحادث وتتولى التحقيقات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الصومالي، ارتفاع عدد قتلى حركة "الشباب" الإرهابية، خلال هجومها على مركزين عسكريين بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد إلى 76.

ونقلت الوكالة الرسمية عن قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي إن الجيش الوطني نجح في تصفية 76 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي الذين شنوا هجوماً مباغتاً على قاعدتين للجيش بمنطقتي أوطيغلي وبريري في محافظة شبيلي السفلى.

وأضاف بيحي أن الجيش تمكن خلال تصديه للهجوم صباح اليوم من القبض على 10 من مليشيات الشباب الذين شنوا الهجوم بينهم جرحى .

وأوضح أن مليشيات الشباب المتطرفة تكبدت في هذا الهجوم أكبر خسارة لها على الإطلاق.

ويخوض الصومال حربا دامية منذ سنوات ضد حركة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تبنت منذ تأسيسها عام 2004 عشرات العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من القوات الحكومية والمدنيين.