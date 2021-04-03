تصل بعد 3 أيام.. ناقلة إيرانية محملة بمليون برميل نفط خام في طريقها إلى سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "عربي اليوم" هذه هي الشحنة الأولى من عدة شحنات مخطط لتسليمها إلى سوريا.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة السورية تشديد إجراءات الاقتصاد في الوقود على أمل تجاوز الأزمة الحالية في غضون أسبوع، حيث تسبب التعليق المؤقت للملاحة عبر قناة السويس بسبب جنوح سفينة "إيفر جيفن" في إلحاق أضرار جسيمة بقطاع الوقود والطاقة في سوريا.

وترتبط أزمة الوقود في سوريا بحقيقة أن معظم حقول النفط والغاز تقع في مناطق سيطرة تنظيم "قسد" بدعم من الولايات المتحدة. كما تفاقم الوضع بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي تعيق إمداد سوريا بالنفط والغاز.

وترافق أزمة المحروقات مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية، حيث تجاوزت حاجز 4000 ليرة للدولار. قبل اندلاع الأزمة السورية، كان سعر الصرف 50 ليرة للدولار في السوق السوداء، بينما كان سعر البنزين 44 ليرة للتر، و12 كيلوغراما من الغاز 90 ليرة.