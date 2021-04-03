انتصار السيسي تعلق على نقل المومياوات الملكية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت السيسي عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" إن "مصر تحتفي اليوم بحدث استثنائيٍ فريد من نوعه، نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، في مشهد يعبر عن عظمة تلك الحضارة العريقة التي قدمت ومازالت للإنسانية إرثا فريدا ومتنوعا، يساهم في تقدمها وازدهارها".

وتابعت: "أفتخر بانتمائي لتلك الحضارة العريقة، وبحجم العمل والجهد الذي قام به المصريون لإبهارِ العالمِ في تلك المناسبة المميزة".

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعوة للمصريين قبل انطلاق موكب المومياوات الملكي، اليوم السبت.

وغرد السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ".

​وتابع الرئيس المصري في تغريدة أخرى: "إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

ويعتبر "موكب المومياوات الملكية" أحد أهم الأحداث المنتظرة في مجال السياحة والآثار في مصر، وسيتم نقل مومياوات تعود لـ 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر القديمة، وذلك من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالجيزة.

وتجهز السلطات خط سير محدد، وتصميمات فنية وتقنية، لنقل الموميات في موكب وعدت وزارة الساحة والآثار المصرية بأنه سيكون "مهيبا".