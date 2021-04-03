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السعودية: تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي بلقاح ضد كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المسؤول السعودي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد لمرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان، بحسب موقع قناة "العربية".

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

وأشار مشاط إلى أن السلطات وضعت الشروط الصحية الأساسية لموسم العمرة هذا العام.

وذكر نائب وزير الحج السعودي أن هناك إجراءات استباقية سيتم اتخاذها وذلك بهدف زيادة عدد القادمين لتأدية العمرة.

شدد مشاط على أن الهيئات المختصة سوف تشرف على تنفيذ القيود الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، اشترطت، الأسبوع الماضي، على العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تلقي اللقاح المضاد لفيروس ، وذلك بداية من غرة شهر رمضان للعام الجاري، بهدف حماية الصحة العامة.

وذكرت الوزارة أنه في حال عدم تلقي أي عامل في هذه الأنشطة، اللقاح، يتعين عليه إجراء فحص PCR كل أسبوع، على نفقة المنشأة التي يعمل بها، وذلك بهدف التأكد من عدم إصابته بكورونا.

© Sputnik / Mohamed Hassan

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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