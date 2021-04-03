شرطة أبوظبي تكشف عقوبة جمع التبرعات لأعمال خيرية غير حقيقية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن هناك رسائل وإعلانات مشبوهة على الشبكة العنكبوتية، تدعو للتبرع لبناء دور العبادة والمستشفيات أو مساعدة منكوبين ومرضى وأرامل ومسنين في دول أخرى.

© AFP 2021 / NEZAR BALOUT

وحث جهاز الشرطة، المواطنين على عدم الاستجابة للإعلانات والرسائل المجهولة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "الدردشة".

وأشارت شرطة أبوظبي إلى أن هذه الإعلانات تستدر العواطف الدينية والمشاعر الإنسانية لجمع التبرعات المالية دون ترخيص قانوني.

وعن عقوبة جمع تبرعات عبر الشبكة العنكبوتية بدون ترخيص، أوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ينص على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعت جميع أفراد المجتمع الذين يرغبون في عمل الخير ومساعدة المحتاجين إلى التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة، وبحسب القنوات المنصوص عليها في القانون.