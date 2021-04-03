مصادر مغربية: ترتيبات لافتتاح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية بعد السنغال

دبي - محمود عبدالرازق -

وقالت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن اتصالات بين الخارجية المغربية وبعض الدول العربية والإفريقية تجرى في الوقت الراهن، ومن المرتقب أن تحدد تباعا الدول التي ستفتتح قنصلياتها عقب افتتاح قنصلية جمهورية السنغال الإثنين المقبل.

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فيما قالت مصادر دبلوماسية مغربية، إن وزيرة الخارجية بجمهورية السنغال إيساتا تال ستفتتح قنصلية بلادها بمدينة الداخلة.

وبحسب المصادر تشارك وزيرة الخارجية حفل الافتتاح برفقة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث تقام مراسم الافتتاح صباح الإثنين المقبل بمدينة الداخلة بحضور قيادات المدينة.

وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية بالعيون والداخلة نحو 20 قنصلية عامة، منها قنصلية الإمارات والبحرين تابعة لدول إفريقية وعربية؛ في حين يرتقب استكمال مسطرة افتتاح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة.

وفي مطلع مارس/آذار الماضي، افتتح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، برفقة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قنصلية بلاده في مدينة العيون المغربية.

وتمثل الخطوة اعترافا من الأردن بسيادة المغرب على كامل تراب إقليم الصحراء، وتأتي الخطوة بعدما سبقتها خطوات مماثلة لكل من البحرين والإمارات والولايات المتحدة والعديد من الدول الأفريقية.