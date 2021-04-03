شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تعلن بدء عملية إصلاح مالى لتقوية وحماية الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، بدء عملية إصلاح مالى سيؤدى لتقوية وحماية الاقتصاد العراقي.

وقال وزير المالية العراقى على علاوى - فى مقطع فيديو نشرته الوزارة اليوم على موقع (تويتر) - "بدأنا بالإصلاحات، بدأنا عملية الأتمتة، وعمليات الإصلاح المتعلقة بالعملة وسعر الصرف، ضمن إجراءات تهدف لتقوية الاقتصاد العراقي".

وأضاف أن المواطن سيرى تحسناً على ضوء ما سيحصل من نتائج، فى تحسين أداء الدولة والموظفين وخاصة فى العمليات الخاصة بالمواطنين.

وأردف أن الدولة ستتحول من دولة تعقد وتُعرقل، إلى دولة تساعد وتخدم وهذا كله سيجرى عبر عملية تحديث الأجهزة عبر سياسات مسؤولة وذات كفاءة.