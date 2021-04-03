شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين في نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى مستوطنون يهود، اليوم، على عدد من المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس.

ونقلت مصادر محلية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله : إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "إيش كودش" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا مزارعين في أراضيهم شرقي جالود، ومنعوهم من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح .

وكان العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى الاحتفال بـ"عيد الفصح".

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى، في بيان : إن 535 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، بالتزامن مع اليوم الخامس من احتفالات المستوطنين فيما يسمى "عيد الفصح" .

وفي نفس السياق، ضيقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي المقدسيين في منطقة باب الأسباط ونصبت حاجزاً في المكان.