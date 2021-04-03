شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ«العصابة البنغالية»..تخصصت في سرقة بطاريات أبراج الاتصالات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وتبين أنهم وراء سرقة (14) بطارية شحن لأبراج اتصالات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.