- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ«العصابة البنغالية»..تخصصت في سرقة بطاريات أبراج الاتصالات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.
وتبين أنهم وراء سرقة (14) بطارية شحن لأبراج اتصالات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ«العصابة البنغالية»..تخصصت في سرقة بطاريات أبراج الاتصالات بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.