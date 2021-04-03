محمد بن راشد يطلق برنامج "دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي" ... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر" بمناسبة إطلاق برنامج (دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي) في المنطقة والعالم، أن "برنامج (دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي) في المنطقة والعالم، هو برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم لمضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة، من 8 آلاف شركة إلى 15 ألف شركة، خلال خمس سنوات، وعدد المبدعين من 70 ألفا في دبي حاليا إلى 150 ألفا".

وتابع: "لدينا مجمعات إبداعية في التصميم والمحتوى والثقافة والفنون وغيرها، وسنطلق غيرها، ولدينا هدف برفع مساهمة هذا القطاع من 2.6 إلى 5٪ من ناتجنا المحلي الإجمالي، الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، والإبداع جزء من اقتصادنا، وجزء من جودة حياتنا، ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا".

في غضون ذلك، أعلنت شركة "دبي القابضة"، أداة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستثمارية، اليوم الاثنين، أنها دخلت في شراكة مع خمس شركات لتأسيس منشأة بتكلفة أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) لتحويل النفايات إلى طاقة.

وقالت الشركة في بيان، إنها دخلت في شراكة مع ائتلاف يضم "دوبال القابضة"، و"إيتوشو"، اليابانية و"هيتاشي زوسن إنوفا"، ومقرها سويسرا، ومجموعة "بيسيكس" البلجيكية ومجموعة "تِك جروب" المحلية للتشييد لإنشاء إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النّفايات إلى طاقة.

وسيتولى ائتلاف الشركات بناء المشروع وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما، بحسب وكالة "رويترز".

وقال البيان: "سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان (حي بإمارة دبي)، القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنويا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة".

وتم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقيمة 900 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى بما في ذلك بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية.