مصر... أول صور من تجهيز المومياوات قبل انطلاق الموكب الملكي التاريخي

دبي - محمود عبدالرازق - وشاركت صحيفة "الشروق" المصرية صور لتجهيز موظفين من وزارة الآثار توابيت المومياوات، والمغطاة جميعها بالعلم المصري.

وبدأ العد التنازلي​ لانطلاق موكب نقل مومياوات 18 ملكا و4 ملكات حكموا مصر خلال فترة الدولة الفرعونية.

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ويخترق "موكب المومياوات الملكية" شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير بوسط العاصمة المصرية حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

ويعتبر "موكب المومياوات الملكية" أحد أهم الأحداث المنتظرة في مجال السياحة والآثار في مصر، وسيتم نقل مومياوات تعود لـ 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر القديمة، وذلك من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالجيزة.

وتجهز السلطات خط سير محدد، وتصميمات فنية وتقنية، لنقل الموميات في موكب وعدت وزارة الساحة والآثار المصرية بأنه سيكون "مهيبا".

ومن بين المومياوات التي سيتم نقلها، مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملك أحمس، ونفرتاري زوجة الملك أحمس.