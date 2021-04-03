بعد أيام من احتراق مخيهم... جماعة "أنصار الله" تختطف 220 مهاجرا في صنعاء

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "الوطن"، فإن المخطوفين نقلوا إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن 55 من المهاجرين الذين اختطفوا كانوا من النساء، فيما لم يتضح الدافع وراء الاختطاف.

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يأتي هذا بعد أيام من تنظيم المهاجرين وقفات احتجاجية أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، داعين إلى إجراء تحقيق في حادث وقع في مارس الماضي قتل خلاله أكثر من 40 مهاجرا أفريقيا في مركز احتجاز مكتظ في صنعاء.

هذا وتعرض مركز إيواء يضم مئات المهاجرين في العاصمة اليمنية صنعاء إلى حريق ضخم يوم 7 مارس/ أذار الجاري، وتدعو الأمم المتحدة إلى توفير حماية أكبر للمهاجرين بينما تقول "أنصار الله" إن المنظمات الدولية يجب أن تقدم الدعم الكافي لمساعدة المهاجرين.

وأشار بيان لجماعة "أنصار الله"أن عدد الموجودين في مركز المهاجرين نحو 862 مهاجرا غير شرعي، مشيرا إلى أن العنبر الذي وقع فيه الحريق كان به 358 نزيلا توفي منهم 45 شخص أحدهم يوم أمس متأثرا بإصابته، بينما تم إسعاف نحو مئتي نزيل وخرج الباقون دون إصابات.