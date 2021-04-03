التحالف العربي يحبط هجوما لـ"أنصار الله" ويدمر زورقا مفخخا في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر التحالف أنه "تم تدمير الزورق المفخخ عن بعد بالصليف".

وأشار إلى أن "تهديدات الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمرة"، حسب تعبيره.

وأكد أن "تلك المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، حسب قوله.

Arabic

والخميس الماضي، أعلن التحالف، إحباط عملية هجوم وشيك على المدنيين بمدينة مأرب باستخدام صاروخ باليستي.

واستنكر التحالف كون "العملية الهجومية لجماعة أنصار الله في مأرب تُعرّض حياة الملايين من المدنيين للخطر، واصفا ذلك بأنه "استمرار لاستهداف المدنيين الأبرياء".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.