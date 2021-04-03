السيسي يدعو المصريين والعالم لمتابعة موكب المومياوات الملكي

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ".

وتابع الرئيس المصري في تغريدة أخرى: "إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

​وسينطلق موكب نقل مومياوات 18 ملكا و4 ملكات حكموا مصر خلال فترة الدولة الفرعونية، اليوم السبت.

ويخترق "موكب المومياوات الملكية" شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير بوسط العاصمة المصرية حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

ويعتبر "موكب المومياوات الملكية" أحد أهم الأحداث المنتظرة في مجال السياحة والآثار في مصر، وسيتم نقل مومياوات تعود لـ 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر القديمة، وذلك من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالجيزة.

وتجهز السلطات خط سير محدد، وتصميمات فنية وتقنية، لنقل الموميات في موكب وعدت وزارة الساحة والآثار المصرية بأنه سيكون "مهيبا".

ومن بين المومياوات التي سيتم نقلها، مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملك أحمس، ونفرتاري زوجة الملك أحمس.