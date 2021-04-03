الصحة اليمنية: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة 4700 حالة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "الفرق الطبية سجلت 46 إصابة جديدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، و13 في محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، و10 في محافظة تعز (جنوب غربي)، و7 في محافظة لحج (جنوب)، وإصابة واحدة في محافظة البيضاء (غرب)".

وأضافت: "تم تسجيل 7 وفيات في حضرموت، و5 في تعز، وحالتي وفاة في شبوة، ووفاتين في كل من لحج والمهرة".

وأكدت "شفاء 24 حالة، توزعت بـ11 في حضرموت، و9 في تعز، و4 في المهرة، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت من الوباء إلى 1715".

وتعتزم وزارة الصحة اليمنية، تنفيذ حملة تطعيم للقطاع الصحي وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، ضد فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول 360 ألف جرعة لقاح مضادة للفيروس عبر مبادرة كوفاكس على متن طائرة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، كدفعة أولى من بين 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئياً خلال العام الجاري.