السنغال تقرر افتتاح قنصلية في الصحراء الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين، أن وزيري خارجية المغرب والسنغال سوف يقومان بافتتاح القنصلية في مدينة الداخلة المطلة على المحيط الأطلسي.

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وبهذه الخطوة تصبح السنغال الدولة الثانية والعشرين التي تنشئ بعثة دبلوماسية في الإقليم، المتنازع عليه.

تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975، بحسب "رويترز".

في المقابل، يحاول المغرب منذ وقت طويل إلى الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية".

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الجبهة وقف إطلاق نار توسطت فيه الأمم المتحدة وأعلنت الحرب في أعقاب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مؤيدو ومقاتلو الجبهة لثلاثة أسابيع.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعترفت في ديسمبر/ كانون الأول، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة. ولم تعلق الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن على موقفها من السيادة.