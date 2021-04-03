ميشال عون: لبنان سيخرج من "النفق الأسود" بعد عودة الحريري

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية الصرح البطريركي في بكركي، لتهنئة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بـ "عيد الفصح"، بحسب وكالة الإعلام الوطنية.

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وقال الرئيس اللبناني: "نتمنى الخروج من النفق الأسود الذي يمر به لبنان، وأن يكون العام المقبل أفضل"، وذلك في إشارة لأزمة تشكيل الحكومة.

وفي رده على سؤال بشأن موعد الخروج من النفق الأسود، قال عون: "تا يرجع الرئيس المكلف"، الذي غادر البلاد أول أمس في زيارة للإمارات.

وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن، ويدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل الحكومة، الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.