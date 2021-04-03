وزير النقل المصري ينتقد طريقة تجديد عمال سكة الحديد لكراسي الركاب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال تفقده محطة قطارات المنيا وسط البلاد، اليوم السبت، بعد مرور أسبوع على حادث تصادم قطاري سوهاج (جنوب) الذي خلف عشرات القتلى والمصابين.

وظهر الوزير وهو يجلس بنفسه على أحد المقاعد داخل إحدى عربات القطار، معلقا بالقول: "أنا ضهري لزق في الكرسي، الناس هتعمل ايه في الصيف".

وخاطب وزير النقل المصري المسؤولين بهيئة السكة الحديد بالقول: "بطلوا بقى الدهان بالفرشة وركبوا كراسي بتتحل حتى لو هتجيبوها من عربات متخردة، وودها تترش ورجعوها تاني، الناس لازم ترتاح وهي قاعدة"، بحسب "مصراوي".

وأكد بيان لمجلس الوزراء المصري أن الوزير أكد خلال جولته التفقدية على ضرورة الاهتمام بعمليات ضبط الجودة وتنفيذ عمرات العربات على أعلى مستوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، مشددا على أنه لا مكان لأي مقصر أو متهاون في حق الراكب.

كما أكد على أن قطاع نقل البضائع سيتم فصله وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط، بحسب ما أورده البيان.

وظهر الجمعة 26 مارس/آذار المنصرم، تصادم قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت أن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، ارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".