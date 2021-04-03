"دون إعلان السبب"... تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد السورية

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق– سبوتنيك. جاء القرار بعد ساعات من إعلان مماثل لوزارة التربية السورية أنهت بموجبه الدوام في رياض الأطفال والمرحلة الأساسية.

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ولم تكشف وزارة التعليم العالي، بحسب بيان مقتضب، سبب تعليق الدوام إلا أن جامعات وهيئات تعليمية خاصة أنهت دوامها منذ أيام بسبب النقص الحاد في الوقود الذي تسبب بشل حركة النقل للطلاب والكوادر التعليمية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، في وقت سابق من اليوم، انفراج أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع الحالي.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة أعلن، في تصريح للإعلام الرسمي أواخر آذار/مارس الماضي، أن "تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر ناقلة كانت تحمل مشتقات نفطية".