46800 جرعة.. الصحة اللبنانية: وصول الشحنة الثامنة من لقاح فايزر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ وصول الشحنة الثامنة من لقاح "فايزر" إلى ​لبنان​.

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وطبقا لبيانات وزارة الصحة فإن الشحنة التي تحتوي على 46800 جرعة لقاح، يصل معها عدد ما تسلمته لبنان حتى الآن إلى 297180 لقاحا من "فاي".".

ولفتت الوزارة إلى أن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح، ينشر يوميا في التقرير اليومي عن ​كورونا​، الصادر عن وزارة الصحة العامة.

من جهته أكد دكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لإدارة لقاح كورونا على أهمية دور القطاع العام في تأمين لقاحات كورونا، داعيا المواطنين إلى التسجيل في المنصة الخاصة باللقاحات.

وشدد البزري على حق المواطن في الحصول على أفضل اللقاحات ضمن أفضل المعايير، على حد تعبيره.

يشار إلى أن حمد حسن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال كان قد أعلن في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عن أن لبنان قد حجز 2 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر وبيونتك.

وقد وصلت في الـ12 من شهر فبراير/ شباط الماضي، أولى دفعات لقاح فايزر إلى بيروت، والتي احتوت على 28500 جرعة.