مصر... إيقاف قطار أثناء مرور جنازة... والكشف عن رد فعل الوزير

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف وزير النقل والمواصلات المصرية، كامل الوزير، تكريم سائق قطار بسبب إيقافه لقطار كان يقوده أثناء عبور جنازة من مكان غير مخصص للمارة في محافظة سوهاج، في صعيد البلاد.

© REUTERS / STRINGER

وقال الوزير خلال زيارته التي قام بها لمحافظة المنيا، جنوب البلاد، اليوم السبت، إنه استضاف في مكتبه بالقاهرة سائق القطار وكرمه لتصرفه الإنساني.

وعقد الوزير لقاءا مع سائقي القطارات والعمال بمحطة سكك حديد المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وطالبهم بـ"التركيز الشديد خلال القيادة وضرورة مراعاة البعد الإنساني خلال السير على السكة الحديد"، مناشداً إياهم ببذل قصارى الجهد في عملهم، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".

وفي سياق آخر قال الوزير إن "محطة المنيا الرئيسية تحتاج إلى تطوير"، وردا على أسئلة حول الباعة الجائلين في المحطات أكد الوزير أنه "سوف يتم وضع حل جذري لها وسيتصدي لها بقوة". وردا على سؤال أحد المواطنين للوزير: "أنت مش هتقدر على الباعة الجائلين"، قال الوزير: "إن شاء الله هقدر عليهم".

وتصادم ظهر الجمعة قبل الماضية، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج. وقالت إن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، ارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".