شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السوري: لقاحات روسية وصينية ومن منظمة الصحة العالمية إلى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا أن لقاحا لفيروس كورونا سيصل إلى البلاد خلال أيام و"سيتم إعطاؤه وفق نظام واضح".

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء عن رئيس المجلس، حسين عرنوس، أن اللقاح سيصل من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية، وهي الجهات الثلاث التي تم الإعلان سابقا عن أنها ستقدم لقاحات لسوريا.

وجاءت تصريحات عرنوس في اجتماع بمبنى الخدمات الفنية في محافظة حمص.

وكان السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أعلن في 24 من الشهر الماضي أن بلاده "ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل المقبل".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل ذلك بأيام أن "دمشق ستتلقى خلال أسابيع أول شحنة من اللقاحات ضد كوفيد-19 عبر برنامج "كوفاكس" العالمي.

وفي فبراير الماضي أعلن السفير الصيني في سوريا، فنغ بياو، إن بلاده ستقدم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مساعدة للحكومة السورية.