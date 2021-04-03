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الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما لمواجهة تفشي كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، لمواجهة تفشي وباء كورونا بفلسطين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن تمديد حالة الطوارئ يبدأ اعتبارا من اليوم السبت الثالث من أبريل الجاري، وذلك في إطار استمرار جهات الاختصاص في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

وكان الرئيس عباس قد أصدر في 4 مارس الماضي مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة تفاقم جائحة كورونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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