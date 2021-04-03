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التحالف الدولي: نحترم سيادة العراق ومهمتنا هزيمة "داعش"

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القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف الدولي اليوم السبت، حرصه على احترام السيادة العراقية، منوها بأن وجوده في العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وأن مهمته تتمثل بهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد "واين موراتو" في تصريح بأن قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف تعمل في العراق بدعوة من الحكومة العراقية وبتنسيق وثيق معها , وباحترام كامل لسيادة العراق .

وأشار إلى أن مهمة قوة المهام المشتركة تتمثل بهزيمة "داعش" الإرهابي وفلوله في مناطق محددة بالعراق بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية, مبيناً بأن عملها يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي .

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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