شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يرأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث التحضيرات للانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم /السبت/ إن الاجتماع سيخصص لمتابعة التحضير للتشريعيات المقبلة ، وعملية التلقيح ضد كورونا، والترتيبات الخاصة بشهر رمضان"، وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش عددا من العروض حول مشاريع مهمة خاصة في قطاعي الأشغال العمومية والنقل.

يذكرأن ، قال بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائرى إن الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة فى 12 يونيو المقبل ستسمح باستعادة البلاد لعافيتها المنشودة أكثر من أي وقت مضى، كما أنها تندرج فى إطار مسار الرئيس عبد المجيد تبون للخروج من الأزمة الحالية.



واعتبر زغماتى - أن مسار الرئيس تبون يمثل طوق نجاه يتعين على الجميع التمسك به ، مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القضاة في المسار الانتخابي، وحماية صوت الناخب كأمانة غالية ووديعة ثمينة، عن طريق آليات قانونية، وجزائية"، وأشار إلى تحمل سلك القضاء في الماضي القريب المخاطر ومختلف أشكال التعسف ،حيث جازف القضاه بسلامتهم الجسدية وخاطروا بمسارهم المهنى وصمدوا أمام التهديدات التي كانوا ضحية لها في سبيل حماية صوت المواطن .



وقال زغماتي "لقد نص الدستور فى صيغته الجديدة سواء في ديباجته أو فى مادته 34 على مبدأ الأمن القانونى، وهي من صميم دور الجهات القضائية العليا لتكريس هذا المبدأ في الممارسة اليومية القضائية، من خلال آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية لحماية الحريات والحقوق، إلا أن حماية حق العيش في السلم الاجتماعي والحق في ممارسة الديمقراطية كقيم اجتماعية أسمى و لو أن كليهما مكمل للآخر".