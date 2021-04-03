شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «المرور» بشأن استخدام «منبه المركبات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت الإدارة العامة للمرور، بعدم استعمال منبه المركبة إلا في حالة الضرورة فقط ، وذلك لمنع إزعاج وإرباك قائدي المركبات. وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن استعمال منبّه المركبة لغير الحاجة يتسبب بإزعاج الآخرين، ويربك قائدي المركبات”. وأضافت الإدارة العامة للمرور: “لا تكن سبباً في إزعاج الآخرين عند استخدامك لمنبه المركبة”.

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