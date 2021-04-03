شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع طقساً متقلباً خلال الساعات المقبلة.. ويحذر مرتادي الطرق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، هبوب رياح عنيفة مثيرة للأتربة اليوم السبت، مطالباً مرتادي الطرق بالحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم ومن معهم.
وقال “الزعاق” على حسابه في ” تويتر”: “اليوم السبت رياح ناهضة مثيرة للأتربة والغبار في الأماكن المكشوفة”.
وأضاف: “تنخفض درجات الحرارة على جميع الناطق خاصة الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والدمام والأحساء وتمتد للجنوبية غدا” .
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