من الصين وروسيا.. الحكومة السورية تحدد موعد وصول اللقاح المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة "سانا" الرسمية قال عرنوس: "خلال أيام سيصل لقاح كورونا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن تلقيه سيتم "وفق نظام واضح".

ولم تعلن وكالة "سانا" عن مزيد من التفاصيل.

يذكر، أنه في فبراير/ شباط الماضي، سجلت سوريا لقاح "سبوتنيك V" الروسي، لاستعماله على أراضيها.

وأعلنت وزارة الصحة عن بدء إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للكوادر الصحية الأكثر تعرضا للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل مع أولوية للفئة العمرية الأكبر.

ولغاية يوم أمس، سجلت سوريا 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تعافي 122 إصابة ووفاة 14 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى أمس الجمعة، 19.164 حالة شفيت منها 12.977 وتوفيت 1288 حالة.