إعلان لورق تواليت يثير سخطا واسنكارا في السعودية... وتركي آل الشيخ يصفه بالغبي

دبي - محمود عبدالرازق - ويبين الإعلان صورة لرجل يرتدي شماغ، وهو يضع خلف ظهره لفة ورق تواليت، بينما يظهر شعار على الإعلان يقول: "السر وراء كل حدا عظيم؟".
وكان من أبرز المنتقدين للإعلان، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي وصفه بـ"دعاية غبية ولا تحترم المشتري".
وغرد الأكاديمي والمستشار في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، الدكتور تركي الطفيري عن الإعلان: "لا فكرة .. لا مضمون محترم .. ولا إخراج صحيح .. بل فيه ربط سيء وتشويه لمقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة".
وكتب الفنان السعودي، هاشم الأهدل: "الظاهر جماعة التسويق عندهم فاهمين فكرة التفكير خارج الصندوق بشكل خاطئ . التسويق لأي منتج سلاح ذا حدين يا يطلعك فوق أو يطلعك خارج المنافسة".
وغرد المدون والصحفي وكاتب محتوى، خالد الجار الله: "الفكرة الغبية خلفها حماقة لاتغتفر، شركة يفترض أنها واعية بضوابط الإعلان وواجباتها.. إعلان يثير الريبة من صياغة المحتوى إلى تصميمه البائس!".
وكتب مستخدم آخر: "الشماغ لا يمت بأي صلة لإعلان مناديل ولا حتى (وضعية) الشماغ قريبة من الهوية السعودية ولا حتى تشبيه كلمة (حدا) قريبة من المثل المعروف: وراء كل رجل عظيم امرأة يعني هل يقصدون المرأة مقامها مناديل؟!".
وغردت مستخدمة أخرى: "إعلان خطأ بكل المعايير من فكرة ومحتوى وتنفيذ وفيه إسقاط على الزي السعودي واستشهاد خاطئ وتشويه للمقولة العظيمة وراء كل رجل عظيم امرأة".
وعلق حساب آخر باللغة الإنجليزية: "هذا إعلان مسيء موجه للسوق السعودي.. بماذا تفكر وكالة الدعاية والإعلام التي تقف وراءه؟ أقل ما يقال أنه غير حساس ثقافيا. تقول النسخة العرجاء: "خلف كل شخص عظيم، ستجد أوراق تواليت رائعة".