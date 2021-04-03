إعلان لورق تواليت يثير سخطا واسنكارا في السعودية... وتركي آل الشيخ يصفه بالغبي

دبي - محمود عبدالرازق - ويبين الإعلان صورة لرجل يرتدي شماغ، وهو يضع خلف ظهره لفة ورق تواليت، بينما يظهر شعار على الإعلان يقول: "السر وراء كل حدا عظيم؟".

وكان من أبرز المنتقدين للإعلان، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي وصفه بـ"دعاية غبية ولا تحترم المشتري".

​وغرد الأكاديمي والمستشار في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، الدكتور تركي الطفيري عن الإعلان: "لا فكرة .. لا مضمون محترم .. ولا إخراج صحيح .. بل فيه ربط سيء وتشويه لمقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة".

​وكتب الفنان السعودي، هاشم الأهدل: "الظاهر جماعة التسويق عندهم فاهمين فكرة التفكير خارج الصندوق بشكل خاطئ . التسويق لأي منتج سلاح ذا حدين يا يطلعك فوق أو يطلعك خارج المنافسة".

​وغرد المدون والصحفي وكاتب محتوى، خالد الجار الله: "الفكرة الغبية خلفها حماقة لاتغتفر، شركة يفترض أنها واعية بضوابط الإعلان وواجباتها.. إعلان يثير الريبة من صياغة المحتوى إلى تصميمه البائس!".

​وكتب مستخدم آخر: "الشماغ لا يمت بأي صلة لإعلان مناديل ولا حتى (وضعية) الشماغ قريبة من الهوية السعودية ولا حتى تشبيه كلمة (حدا) قريبة من المثل المعروف: وراء كل رجل عظيم امرأة يعني هل يقصدون المرأة مقامها مناديل؟!".

​وغردت مستخدمة أخرى: "إعلان خطأ بكل المعايير من فكرة ومحتوى وتنفيذ وفيه إسقاط على الزي السعودي واستشهاد خاطئ وتشويه للمقولة العظيمة وراء كل رجل عظيم امرأة".

​وعلق حساب آخر باللغة الإنجليزية: "هذا إعلان مسيء موجه للسوق السعودي.. بماذا تفكر وكالة الدعاية والإعلام التي تقف وراءه؟ أقل ما يقال أنه غير حساس ثقافيا. تقول النسخة العرجاء: "خلف كل شخص عظيم، ستجد أوراق تواليت رائعة".