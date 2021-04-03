ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين ماكرون والكاظمي؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان صدر عن مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت إن "ماكرون أكد دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع التعاون وبالأخص اقتصاديا ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف القطاعات".

وأوضح البيان أن "الاتصال بحث أطر العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الأخرى وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والفرنسي".

كما جرى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار، فضلا عن التطرق الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبدوره قال الكاظمي إن العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، وبعيدا عن سياسة المحاور والتصعيد.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بمواقف العراق في هذا المجال والتي تصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.