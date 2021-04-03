وزارة التعليم السعودية تعلن مواعيد اختبارات جميع المراحل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن المواعيد التي حددتها لاختبارات المراحل المختلفة.

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وقالت الوزارة إن عملية استكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية ستكون يوم الثلاثاء 1/9 من العام الحالي 1442 الموافق 13إبريل/ نيسان الجاري، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6/9 الموافق 18 من إبريل نفسه.

وعن رياض الأطفال حددت الوزارة بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة ومعلمي ومعلمات رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بنهاية دوام يوم الخميس 10 رمضان القادم.

وبخصوص إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فقد أكدت أنها ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان، فيما ستكون بداية اختبار الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 20 رمضان، وستكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442 الموافق 5 يونيو/ حزيران القادم، مع اشتراط أنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

وعن اختبارات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس، أكدت أنه سيكون في شهر رمضان من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.

مشيرة إلى أنه سيتم استكمال تقويم أداء الطلاب في مواد التقويم المستمر وأعمال الفصل الدراسي الثاني في مواد الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات الدراسات الاجتماعية والمواطنة، قبل يوم الخميس 26/8/1442هـ، ويتم إعداد أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة قبل نهاية دوام يوم الإثنين 23/8/1442هـ.

وفيما يخص المرحلتين المتوسطة والثانوية، أكدت الوزارة السعودية أنه يتم إعداد أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة قبل نهاية دوام 26/8/1442، ويتم إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/8/26.