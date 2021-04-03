التحالف الدولي: نحترم سيادة العراق ومهمتنا هزيمة "داعش" الإرهابي

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel

وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي، العقيد واين موراتو، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".

وأشار إلى أن "مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة هي هزيمة "داعش" الإرهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، مبينا أن "ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي".

ونقلت الوكالة العراقية أيضا عن المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي قوله "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة، وأن جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمره وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية وحكومة البلاد".