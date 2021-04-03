بعد إطلاق أول قمر صناعي لها... تونس تزيح الستار عن نصب تذكاري ليوري غاغارين

دبي - محمود عبدالرازق - وحضر هذا الحفل السفير الروسي لدى تونس، سيرغي نيكولاييف ومجموعة من المسؤولين والطلاب الجامعيين، للاحتفال بهذه المناسبة التي تزامنت مع إطلاق أول قمر صناعي تونسي "تشالنج وان" الشهر الماضي، وفقا لما نشره موقع السفارة الروسية في تونس.

وقام بصنع هذا التمثال الخاص بأول رائد فضاء في العالم، الرائد يوري غاغارين، كل من النحات الأوركراني أليكسي ليونوف بالتعاون مع الجانب التونسي من قبل المؤسسة الخيرية الدولية وتحت رعاية السفارة الروسية في تونس.

كانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أعلنت عن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" من قاعدة "بايكونور" الفضائية، مشيرة إلى أن الصاروخ يحمل 38 قمرا صناعيا تملكها 18 دولة.