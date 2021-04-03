وزير الآثار المصري يوجه رسالة إلى مواطنيه قبل انطلاق موكب "الرحلة الذهبية"

دبي - محمود عبدالرازق - أقرأ أيضا: جدل وسخرية...قصة حتشبسوت وتحتمس الثالث تعود للأضواء مع نقل المومياوات في مصر

وقال العناني إن أكثر من 400 قناة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات لتغطية الحدث لحظة بلحظة، حسبما نقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن حدث نقل المومياوات الملكية "حدث أسطوري و عرس أثري عالمي" سوف يكتب في تاريخ مصر الحديث، مطالبا المصريين بمتابعته باهتمام.

يتحركالموكب الملكي تحت شعار "الرحلة الذهبية"، مساء اليوم، من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

ويضم 22 مومياء ملكية تعود إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومنهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو.