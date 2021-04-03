لجنة الانتخابات الفلسطينية تنشر الثلاثاء المقبل القوائم المتقدمة للانتخابات التشريعية

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وقال كحيل، لإذاعة صوت فلسطين، "إن اللجنة قد اعتمدت 30 قائمة منتصف مساء الخميس الماضي، الموافق 31 من آذار/مارس، واليوم سيتم اتخاذ قرار بحق الـ6 قوائم المتبقية، وبعد ذلك سيتم نشر جميع القوائم الانتخابية بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، حيث أنه خلال هذه الفترة سيتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء أو القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين".

وأضاف، إن "التاسع والعشرين من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي، 30 نيسان/أبريل تبدأ الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع، 22 أيار/مايو المقبل".

ومن المقرر أن تجري انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في 22 أيار/مايو المقبل، حسب المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعقبها الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.