أشعر بالحزن والخيبة... الهاربة رهف القنون تكشف مفاجأة بشأن "رسائل تصلها من السعودية"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القنون عبر صفحتها على موقع "تويتر": "أتلقى الكثير من الرسائل من نساء يحاولن الفرار من بلادهن بسبب الاضطهاد"، حسب تعبيرها.

وأضافت "أشعر بالحزن والخيبة، كم أتمنى لو أن لدي القوة لمساعدتهن"، حسب قولها.

وعندما سألها أحد متابعيها عن الدولة التي تشير إليها في تغريدتها، قالت القنون عن السيدات اللائي يتواصلن معها: "إنهن من السعودية"، حسب قولها.

وتعرضت القنون لهجوم حاد من قبل مغردين سعوديين بسبب آرائها المتعلقة ببعض القضايا الدينية والاجتماعية في حين رحب آخرون بما فعلته.

وكانت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، قد فرت من أسرتها عام 2018 وتحصنت داخل غرفة في فندق في مطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وفي 2019 وصلت رهف إلى تورونتو، بعد موافقة كندا على لجوئها إلى البلاد، حيث تقيم حتى اللحظة.