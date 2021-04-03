شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود العراقي يكشف خطط للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قيادة حرس الحدود العراقية عن وجود خطط للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل.

وقال قائد حرس الحدود الفريق ركن حامد الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك اجتماعات عقدت مع الجانب الإيراني ودونت ملاحظات تخص الحدود مع قاطع اللواء الثالث في السليمانية التابع للإقليم، فضلاً عن وجود ثغرات تخص ملف التهريب، واللواء بحاجة إلى زيادة الدعم للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل".

وشدد على عدم السماح بعمليات التهريب أو التسلل أو التحرك الإرهابي، مضيفا أن هناك جهودا بذلت على الحدود السورية، وهي الآن مستقرة.

وتابع أن "المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعاني من مشاكل التهريب، ما أثرت في المنتج الوطني بشكل كبير"، موضحاً أن بعض منافذ الإقليم غير رسمية، ومعمول بها منذ تسعينيات القرن الماضي.