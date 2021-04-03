الداخلية التونسية تعلن إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية بـ4 ولايات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن قوات الحرس الوطني بولايات: "القصرين، وصفاقس، و نابل، وباجة" تمكنت من إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البرية والبحرية للبلاد.

وأوضحت الوزارة – في بيان – أن دورية مشتركة بولاية القصرين، تمكنت من القبض على 22 شخصا يحملون جنسية إحدى الدول العربية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة.. كما قامت فرقة الإرشاد الحدودى بالقصرين، بضبط مواطنين تونسيين، وآخرين جزائريين بعد اجتيازهم الحدود خلسة باتجاه الجزائر.



وتمكنت دورية حرس وطني بولاية "صفاقس"، من ضبط مركب بحري على متنه 11 شخصا، بصدد الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، من بينهم منظم العملية وشخص مطلوب القبض عليه بتهم أخرى.



وقامت دورية حرس وطني بولاية نابل من ضبط مركب بحري على متنه 6 أشخاص كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية في اتجاه أوروبا.. كما قامت دورية أخرى في الولاية بالقبض على شخصين وحجز زورق مطاطي كانا ينويان استخدامه لاجتياز الحدود البحرية خلسة.



وأضاف البيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بولاية باجة تمكنت من ضبط مواطن جزائري، يرافقه مواطن تونسي، أثناء اجتيازهما الحدود البرية خلسة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.