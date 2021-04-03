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الكشف عن علاج واعد قد يفتح الباب أمام القضاء على الخرف والزهايمر

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - كشفت دراسة حديثة عن علاج بمقدوره أن يحافظ على الذاكرة والتفكير السليم ويمنع الخرف، في سن الشيخوخة.

وتوصلت دراسة أجرتها البروفيسورة كاترين أندريسون من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية، إلى أن علاجا مضادا للالتهابات، قد نجح في إيقاف التدهور المعرفي لدى كبار السن، وحسّن من ذاكرتهم، وذلك بعد اختباره على فئران.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن كاترين قولها: “شجعتنا الدراسة التي أجريناها على إمكانية التوصل لعلاج يحافظ على الصحة الإدراكية لدى البشر، ويعالج الخرف”.

وأضافت: “يبدو أن العلاج التي استخدمناه يعكس تماما تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر في الفئران التي شملتها التجربة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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