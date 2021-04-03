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الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق وتعيد فتح 14 مسجداً

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يومًا 454 مسجدًا تم فتح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة القصيم، وثلاث مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا سبعة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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