استشاري يوجه رسالة مهمة للجميع لإنهاء أزمة كورونا (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شدّد الدكتور سميح غزال استشاري الأمراض المعدية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأضاف غزال، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن أخذ اللقاح سيعجل بإنهاء الأزمة والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالاحترازات كفيل بخفض الإصابات.
وبالأمس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (728) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (404) حالات، كما تم تسجيل (8) وفيات جديدة.
وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (391325) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (378873) حالة.
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