الخطوط الجوية التونسية تتيح تعديل مواعيد السفر بلا زيادة على التذاكر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أكدت أن تغيير مواعيد الرحلات سيكون متاحا، دون فرض أي غرامة على التذاكر الموجودة سلفا لدى العملاء.

وحددت الشركة في بيانها طبيعة هذه التذاكر مؤكدة أنها التي سيتم صرفها إلى نهاية يونيو/ حزيران2021، لافتا ~إلى ضرورة استخدامها قبل موعد أقصاه نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

وأوضحت الخطوط التونسيّة، في البيان قبولها تطبيق تعديل للتعريفة في حال عدم توفر التعريفة الأوليّة.

وأشارت إلى أنّ هذا القرار يهدف الى إضفاء مزيد من المرونة على رحلاتها وتوسيع سياسة تخفيف شروط التكاليف، نظرا لتطوّر ظروف السفر.

وذكّرت بضرورة إجراء أي تعديل على التذكرة قبل 24 ساعة من تاريخ مغادرة الرحلة الأولى. وفي صورة عدم الحضور، سيتم تطبيق شروط التعريفة الأولية.