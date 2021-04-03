شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يتصدى لهجوم حركة الشباب على قاعدتين في إقليم شبيلي السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد القوات المسلحة الصومالية العميد أذوا يوسف راغي، أن قوات الجيش الوطني تصدت صباح اليوم السبت لهجوم مباغت شنته ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة على قاعدتين للجيش بمنطقتي أوطيغلي وبريري في محافظة شبيلي السفلى.

وأشار العميد أذوا في تصريح نشرتها وكالة الأنباء الصومالية، إلى أن الجيش كبّد ميليشيات الشباب خسائرَ فادحة في الأرواح، حيث تمكن من تصفية المتمردين الذين حاولوا الاقتراب من الثكنات العسكرية.

وأكد قائد القوات المسلحة، أن المناطق التي شهدتها الصراع باتت آمنة ومستقرة وتحت سيطرة القوات المسلحة، وأن المعارك ضد العدو الارهابي ستتواصل.

ويشن الجيش الوطني الصومالي، عمليات عسكرية خلال الأسابيع الأخيرة للقضاء على فلول ميليشيات الشباب الإرهابية.