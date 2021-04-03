مقتل شرطي وإصابة آخر إثر اعتداء جديد على مبنى الكابيتول

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – أ ف ب: قتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن الجمعة بعد نحو ثلاثة أشهر من الاعتداء عليه، وذلك إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة، وقالت الشرطة إن الهجوم لا يبدو أنه مرتبط “بالإرهاب”.

وأعضاء الكونغرس في عطلة برلمانية هذا الأسبوع لكن بعض أفراد مكاتبهم وموظفين وصحافيين كانوا متواجدين أثناء وقوع الحادثة بعد الظهر في التوقيت المحلي.

وهرع عناصر في الحرس الوطني ينتشرون في الكابيتول منذ 6 يناير، من مباني المكاتب البرلمانية القريبة إلى المبنى. واتخذ آخرون مواقع بالقرب من نقاط تفتيش للشرطة تقطع الطريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اصطدام سيارة زرقاء بحاجز للشرطة في الشارع، وهبطت طوافة في ساحة أمام الكابيتول قبل أن تحمل نقالات على متنها.

وقالت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان في مؤتمر صحافي إنّ “المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته” قبل اصطدامه بحاجز.

وأوضحت أنّه “إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين” و”بدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول”، وبعد ذلك “أطلقوا النار” عليه، وقالت إنّ أحد العنصرين المصابين “توفي” متأثراً بجروحه، كما أعلنت “مقتل” المشتبه به.

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي “لا يبدو أن الأمر يتعلق بالارهاب”.