نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية من محاولة اغتيال

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن مصدر، قوله إن "معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد المكصوصي نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد".

فيما أوضحت قناة "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر، أن "التعرض تم من خلال ثلاث سيارات نوع سلفادور هاجموا عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال 3 أشخاص من المهاجمين".

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يذكر أنه في فبراير الماضي، تم إحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.

وقالت القوات الجوية العراقية في بيان، إنه تم "تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد"، دون مزيد من التوضيح.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، اغتال مسلحون ضابط في جهاز المخابرات العراقي، بهجوم مسلح غربي العاصمة بغداد.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني تعرض سيارة كانت تقل بداخلها ضابط برتبة عقيد منسوب لمديرية مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات لنيران مجموعة مسلحة في منطقة المنصور، ما أدى إلى مقتله.

ويعاني العراق في الفترة الأخيرة من مشكلات أمنية ترتبط في جانب كبير منها بفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور دوليا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.