الأردن... اجتماع رؤساء السلطات الدستورية وكبار رجال الدولة في مجلس الأمة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة "عمون" الإخبارية إن هذا الاجتماع يأتي بمناسبة مئوية الدولة.

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وكان مجلس الأمة الأردني قد أعلن عن عقد جلسة خاصة بهذه المناسبة في المبنى القديم قرب الدوار الاول، برئاسة رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز.

ويحضر الجلسة رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات ورؤساء السلطات الدستورية وكبار رجالات الدولة.

في سياق آخر، أصدر البنك الدولي، أمس الجمعة، تقريرا توقع فيه نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 1.4% للعام الجاري 2021.

وتأتي هذه التوقعات بعد انكماش الاقتصاد الأردني بسبة 1.8% في العام الماضي، وتوقع البنك أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي (نمو الاقتصاد) للأردن إلى ما نسبته 2.2% في العام المقبل، وهي نسبة ترتفع قليلا عن نسبة النمو التي حققها في عام 2019، حيث بلغت حينها 2%، حسبما ذكرت وكالة "عمون".

وذكر تقرير البنك الدولي إن الدين العام للأردن ارتفع إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مقارنة مع العام 2019 حيث بلغ 97.4%.