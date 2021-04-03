لجنة الانتخابات الفلسطينية: إعلان القوائم الانتخابية الثلاثاء المقبل

القاهرة - سامية سيد - قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية في فلسطين هشام كحيل، إن القوائم الانتخابية ستنشر بأسماء مرشحيها وشعاراتها /الثلاثاء/ المقبل، لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم تقديم الاعتراضات بحق أى من الأسماء أو القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين.

وقال كحيل - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم السبت - أن اللجنة قد اعتمدت 30 قائمة مساء الخميس الماضي، موضحا أن التاسع والعشرين من الشهر الجارى هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي تبدأ الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.



وأضاف أن الدعاية الانتخابية للقوائم لها مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب أن يعمل عليها القائمون على دعاية الحملة، وتلك الضوابط تم تعميمها على كل القوائم للعمل عليها.. موضحا أن من بين تلك الضوابط أنه يمنع استخدام دور العبادة أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية، كما أنه يمنع التشهير في الدعاية الانتخابية، وضرورة موافقة صاحب العقار أو المكان الذي سيتم استخدامه للدعاية للحملة الانتخابية.



ونوه كحيل إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم اعتراض على أي دعاية لحملة انتخابية تضرر منها للجنة الانتخابات، على أن يكون الاعتراض موثق، واللجنة بدورها تقوم بتوجيه كتاب لممثل القائمة، وتطالبه بالتوقف وإزالة هذا الخلل، وتتم المحاسبة في حال عدم التنفيذ.