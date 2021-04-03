التربية العراقية: 400 ألف طالب يؤدون الامتحانات التمهيدية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكدت أن الامتحانات التمهيدية تنطلق اليوم، مشيرة إلى أنها انتهت من كافة الأعمال والتجهيزات لها.

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وعن أعداد الطلبة في كل مرحلة قال البيان: "هناك أكثر من (75) ألف طالب ضمن المرحلة الابتدائية، و(250) ألف طالب للمرحلة المتوسطة، وكذلك (15) ألف طالب (علمي- أحيائي) مع (10) آلاف طالب للفرع التطبيقي، فضلاً عن مشاركة (45) ألف طالب من الفرع الأدبي."

وأوضح أنهم "سيؤدون الامتحانات التمهيدية ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، حيث تم توزيعهم على مراكز الامتحانات".

وأشار البيان الى أن "الوزارة استكملت التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والفنية اللازمة، بغية انجاح العملية الامتحانية"، مؤكداً أن "التحديات التي تواجهها البلاد ستكون حافزاً للجميع لتحقيق المنجز والطموح المطلوب ، اسهاماً في بناء الوطن ورفعته وتقدمه"، حسب تعبير البيان.

وأشاد البيان "بجهود وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات ،بالإضافة الى الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها لتعاونها الكبير في توفير الأجواء الامتحانية المناسبة".

يشار إلى أن وزارة التعليم العراقية كانت قد كشفت في منتصف مارس/ آذار الماضي، مصير امتحانات منتصف العام ونهاية الفصل الدراسي الأول، مؤكدة حرصها على أداء الامتحانات حضوريا.

وبحسب ما صرح به حيدر فاروق المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، وقتها، فإن "وزارة التربية ستعلن عن موعد الامتحانات خلال الأسبوع الحالي".