شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدتين عسكريتين بالقرب من مقديشو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية فى الصومال، إن مقاتلى "حركة الشباب" هاجموا قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطنى الصومالى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأضافت المصادر - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو تعرضت لانفجارين.
وأشارت المصادر إلى أن انفجارا ثالثا استهدف قافلة من القوات الحكومية كانت تندفع إلى القاعدتين من العاصمة بعد الهجوم.
يذكرأن ، وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرا تنفيذيا بتمديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الصومال لعام آخر على الأقل والتى وافق عليها الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب.
وقال بايدن في بيان صحفي نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني أمس الجمعة: لا يزال الوضع فيما يتعلق بالصومال يشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأضاف: لهذا السبب، أعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطنية في 12 أبريل 2010 ويجب استمرار سريان مفعول التدابير المعتمدة في ذلك التاريخ وفي 20 يوليو 2012 إلى ما بعد 12 أبريل 2021.
وتابع بايدن قائلا إنه بناء على ذلك، سيبقي الأمر التنفيذي السابق 13556 ساري المفعول للأشهر الـ 12 المقبلة.