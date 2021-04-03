شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدتين عسكريتين بالقرب من مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية فى الصومال، إن مقاتلى "حركة الشباب" هاجموا قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطنى الصومالى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأضافت المصادر - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو تعرضت لانفجارين.

وأشارت المصادر إلى أن انفجارا ثالثا استهدف قافلة من القوات الحكومية كانت تندفع إلى القاعدتين من العاصمة بعد الهجوم.

يذكرأن ، وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرا تنفيذيا بتمديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الصومال لعام آخر على الأقل والتى وافق عليها الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب.